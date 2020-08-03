Київському терористу можуть пред'явити ще одне обвинувачення: що загрожує чоловіку

Сухробу Карімову, який погрожував влаштувати вибух у київському бізнес-центрі "Леонардо", можуть пред'явити ще одне обвинувачення – у захопленні заручників.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він уточнив, що чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.

Геращенко впевнений, що суд обере йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

"Далі йому буде пред'явлено обвинувачення по спробі теракту, за спробу його імітації. Також, якщо буде встановлено, що співробітниця банку перебувала разом з ним в будівлі не добровільно, то тоді йому можуть поставити ще і захоплення заручників. Всього йому загрожує до 12 років позбавлення волі", – пояснив заступник глави МВС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 серпня в Києві невідомий чоловік захопив в заручники співробітницю "Універсал Банк", який розташований в приміщенні бізнес-центру "Леонардо". В ході спецоперації СБУ терорист був затриманий.

У МВС назвали ім'я і показали фото терориста. Сам Сухроб Карімов заявляв, що вибухівка здетонує, навіть якщо його вб'ють, однак правоохоронці не знайшли бомбу.