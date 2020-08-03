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Київському терористу можуть пред'явити ще одне обвинувачення: що загрожує чоловіку

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Кримінал
2,8 т.
Сухробу Карімову загрожує до 12 років позбавлення волі

Сухробу Карімову загрожує до 12 років позбавлення волі. Фото СБУ.

Сухробу Карімову, який погрожував влаштувати вибух у київському бізнес-центрі "Леонардо", можуть пред'явити ще одне обвинувачення – у захопленні заручників.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він уточнив, що чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.

Геращенко впевнений, що суд обере йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

"Далі йому буде пред'явлено обвинувачення по спробі теракту, за спробу його імітації. Також, якщо буде встановлено, що співробітниця банку перебувала разом з ним в будівлі не добровільно, то тоді йому можуть поставити ще і захоплення заручників. Всього йому загрожує до 12 років позбавлення волі", – пояснив заступник глави МВС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 серпня в Києві невідомий чоловік захопив в заручники співробітницю "Універсал Банк", який розташований в приміщенні бізнес-центру "Леонардо". В ході спецоперації СБУ терорист був затриманий.

У МВС назвали ім'я і показали фото терориста. Сам Сухроб Карімов заявляв, що вибухівка здетонує, навіть якщо його вб'ють, однак правоохоронці не знайшли бомбу.

УкраїнаКиївЗахоплення банку у КиєвіМіністерство внутрішніх справ УкраїниАнтон Геращенко
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