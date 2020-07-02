Київські чиновник і депутат звинуватили один одного у побитті. Відео

Заступник голови Департаменту містобудування та архітектури КМДА Юрій Тацій заявив, що його побив депутат Київської міської ради від ВО "Свобода" Володимир Назаренко. Водночас останній сказав, що саме Тацій напав на нього.

Відповідні дописи з'явились на сторінках чиновника і депутата у Facebook. Інцидент трапився 2 липня у приміщенні Департаменту містобудування та архітектури КМДА.

"До мого кабінету прийшов без попередження агресивно налаштований депутат Київради Володимир Назаренко. Почав розкидатися образами в бік чинної влади, погрожувати, а потім "перейшов до дій" – знищив частину документів, які лежали на моєму столі. Я намагався спокійно вирішити ситуацію, однак "гість" не заспокоївся і наніс мені низку ударів", – написав Тацій і відзначив, що довелось викликати поліцію, яка склала протокол на депутата і розпочала розслідування.

Також чиновник додав, що у його кабінеті є система відеофіксації, і всі матеріали вже передали правоохоронцям. За словами Тація, внаслідок інциденту він потрапив до лікарні з підозрою на струс мозку.

"Заступник головного архітектора пан Юрій Тацій здійснив напад на мене: вдарив по обличчю, ображав мою офіцерську честь", – написав у мережі Назаренко.

За словами депутата, причиною конфлікту стали "незаконні документи", які він хотів покласти головному архітектору на стіл.

Допис Тація Скріншот

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