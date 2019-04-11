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/Кримінал

Київ затягнуло димом: опубліковані фото пожежі

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У Києві на Позняках уранці 11 квітня трапилася пожежа. Клуби чорного диму було видно на відстані декількох кілометрів.

Як з'ясували кореспонденти OBOZREVATEL на місці події, на відкритій території по вул. Анни Ахматової, 35В, горіло сміття. Площа загоряння склала приблизно 200 квадратних метрів.

На місце оперативно прибули рятувальники, а також бригада швидкої, проте, за попередніми даними, медична допомога нікому не знадобилася.

Пожежа у Києві

Пожежа у Києві

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Поруч із місцем займання перебували декілька осіб, ймовірно, без певного місця проживання. Ніхто з них від вогню не постраждав.

Пожежа у Києві

Пожежа у Києві

Пожежа у Києві

Пожежа у Києві

Причини пожежі наразі невідомі.

Пожежа у Києві

Пожежа у Києві

Пожежа у Києві

Пожежа у Києві

Пожежа у Києві

Пожежа у Києві

Пожежа у Києві

Пожежа у Києві

Пожежа у Києві

Пожежа у Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дарницькому районі Києва 8 квітня горів ринок. Вогнем було знищено один із торгових павільйонів. Потерпілих не було.

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Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
криміналпожежа
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