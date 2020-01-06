Київ сколихнуло вбивство дівчат у "новорічній" квартирі: опубліковані нові фото Марії та Єви

Київ сколихнуло звіряче вбивство 16-річної Марії Каминіної та 19-річної Єви Лисенко в "новорічній" квартирі.

Про трагедію в Подільському районі стало відомо 4 січня. Місцева мешканка виявила два трупи в шафі на балконі в квартирі, яку здавала орендарям на Новий рік.

Пізніше з'ясувалося, що вбиті дівчата значилися в розшуку як зниклі безвісти ще з 2 січня.

Дівчата активно вели профілі в Instagram. Ось, як вони виглядали:

Марія Каминіна Instagram

Марія Каминіна Instagram

Марія Каминіна Instagram

Марія Каминіна Instagram

Марія Каминіна Instagram

Марія Каминіна Instagram

Єва Лисенко Instagram

Єва Лисенко Instagram

Єва Лисенко Instagram

Єва Лисенко Instagram

Єва Лисенко Instagram

Єва Лисенко Instagram

Як писав OBOZREVATEL, напередодні були опубліковані фотороботи підозрюваних у вбивстві Єви і Марії. Це Ксьондзик Сергій Дмитрович, 1985 року народження, і Бершацьке Єлизавета Василівна, 2000 року народження.

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