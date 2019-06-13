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/Кримінал

Київ накрила "лавина" грабежів: що трапилося

22.3тЧитати матеріал російською

За перші три дні цього тижня, з 10 по 12 червня, у Києві відбулося 28 нападів.

Злочинці орудують в різних районах столиці і в будь-який час. Про деякі напади OBOZREVATEL розповіли власні джерела.

Влітку активізувалися "мисливці" на золоті прикраси. Так, 11 червня в Голосіївському районі на проспекті Науки злочинець зірвав ланцюжок із шиї 50-річної жінки, а наступного дня поруч постраждала 60-річна місцева жителька.

Влітку активізувалися мисливці на золото

Влітку активізувалися мисливці на золото

xweek.info

У Дніпровському районі на бульварі Перова грабіжник напав на 53-річну жінку, з якої також зірвав ланцюжок. У Дарницькому районі 10 червня нападу піддалася 66-річна киянка, у якій на вулиці Руденка невідомий відібрав ювелірний виріб. У Деснянському районі на вул. Сержа Лифаря вже група невідомих відібрала у 25-річної дівчини золоті прикраси.

Відзначимо, що всі напади на жінок відбулися у світлий час доби, з 10 до 19 години, біля житлових будинків.

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Привертають злочинців і місця відпочинку. 12 червня в Дніпровському районі на території Гідропарку 32-річний іноземець відібрав мобільний телефон у 37-річного українця. Це трапилося близько 17 години.

Як з'ясувалося, азербайджанець прибув у нашу країну півтора роки тому для працевлаштування. Але чи то заробітки на будівництві виявилися нижче очікуваного, чи то грабежі і були його основним джерелом доходу – зараз з'ясовують правоохоронці.

"Пограбування в районі станції метро "Гідропарк" не рідкість. У зоні відпочинку багато закладів, де алкоголь ллється рікою, а відпочивальники гуляють допізна і, відповідно, втрачають пильність. А злочинцеві втекти в цьому районі дуже легко", – розповіло джерело OBOZREVATEL.

Гідропарк –- велика зона відпочинку і розваг

Гідропарк –- велика зона відпочинку і розваг

Прикраси, мобільні телефони – те, що на видноті. Але деякі "вуличні мисливці" розраховують на більший улов, працюють як поодинці, так і групами – відбирають гаманці і сумки. Як у жінок, так і у чоловіків.

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11 червня на вул. Малишка в Дніпровському районі Києва двоє невідомих відібрали у місцевого жителя гаманець із великою сумою грошей. Джерело OBOZREVATEL розповіло, що поліцейські дуже швидко затримали злочинців. Несподіванкою стало те, що грабіжниками виявилися двоє громадян Алжиру, які є студентами українсько-американського університету Конкордія і проживають у гуртожитку на Космічній.

Іноземні студенти вирішили "підзаробити"

Іноземні студенти вирішили "підзаробити"

Варто бути обережними і в метрополітені. Вранці 11 червня троє невідомих на станції метро "Палац Україна" відібрали у жінки сумку з документами, телефоном і кількома тисячами гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в Оболонському районі галасливу компанію п'яних молодикiв розігнали стріляниною.

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Автор
ObozrevatelObozrevatel
Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
Національна поліція Україникриміналнапад на жінкуграбеж
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Kharkov Russia
Kharkov Russia
спакуха , это патриоты активисты ))
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Smoken Will
Smoken Will
Пздц! 28 кидалок за 2 дня!)))) укроинцы походу с голодухи уже жрать начнут друг друга)))
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Как говаривал Антонина Геращенко - это проделки агентов ФСБ!
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