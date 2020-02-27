За тиждень, із 20 по 27 лютого, в столиці сталося 28 грабежів – такі офіційні дані поліції Києва. Жертвами грабіжників стають навіть діти.

Злочинці висмикують сумки, відбирають гроші і не гребують навіть недорогими телефонами, а напади відбуваються в різний час доби.

Що відбувається – розбирався OBOZREVATEL.

Напад грабіжника. Ілюстрація "Кореспондент"

"Помилково вважати, що грабіжники орудують виключно в темний час доби. І вранці, дорогою на навчання або роботу, і ввечері варто бути пильними", – розповіло джерело OBOZREVATEL.

Так, 25 лютого в Солом'янському районі Києва близько дванадцятої ночі невідомий відібрав у 18-річної дівчини мобільний телефон. Це сталося на вул. Василенка.

Подібний злочин стався вранці того ж дня на бульварі Дружби Народів у Печерському районі. Жертвою "мисливця на телефони" став 50-річний чоловік.

Напередоднi в Святошинському районі столиці на бульварі Кольцова невідомий відібрав у 73-річної жінки... 150 гривень. А ввечері 23 лютого на тому ж бульварі жертвою злочинців стала вже 30-річна жінка. Двоє грабіжників відібрали у неї сумку, мобільник і кілька тисяч грн.

Відзначимо, нерідко жертвами грабіжників стають дівчата, які пізно ввечері повертаються додому. Злочинці вважають їх легкою здобиччю.

Також грабіжники, особливо наркозалежні, нерідко "полюють" на дітей. Наприклад, увечері 22 лютого, коли ще було світло, злочинець відібрав мобільні телефони у двох братів, молодшому з яких усього 10 років. Це сталося на вулиці Милославській у Деснянському районі Києва.

ЛОВЛЯТЬ ПО ГАРЯЧИХ СЛІДАХ

Відзначимо, що іноді правоохоронці швидко затримують грабіжників. Так сталося в Дніпровському районі. У парку на вулиці Попудренка хлопець відібрав у перехожого рюкзак. За вказаною адресою виїхали патрульні і слідчо-оперативна група.

На місці події потерпілий розповів поліцейським, що до нього підійшов хлопець і попросив цигарку. На відмову відреагував агресивно: накинувся з кулаками, а потім схопив рюкзак із документами і зник.

17-річного жителя Деснянського району затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Затриманий грабіжник. Йому загрожує до 4 років позбавлення волі

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 лютого в центрі Києва виявили застреленим бізнесмена-кримінальника Леоніда Вульфа. А 21 лютого в будинку колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари було виявлено тіло бізнесмена Сергія Старицького – теж із вогнепальним пораненням.

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