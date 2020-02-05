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7 лютого • оновлено в 09:05
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/ Кримінал

Київ через негоду заполонили ДТП і затори

3.4т
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У середу вранці, 5 лютого, Київ через негоду заполонила величезна кількість ДТП, серед яких і смертельна, а також масштабні затори.

Так, аварія, у якій одна людина загинула, а ще двоє постраждало, трапилася на Столичному шосе. Про це повідомила пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

Саме там зіштовхнулися два авто – Jeep та Renault. Водій Renault загинув на місці події. Також постраждав пасажир цієї машини та водій іншого автомобіля.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Київ через негоду заполонили ДТП і затори. Смертельна аварія на Столичному шосе

Київ через негоду заполонили ДТП і затори. Смертельна аварія на Столичному шосе

Інформатор

Видання "Інформатор" уточнило, що аварія трапилася в умовах поганої видимості. Автомобілі рухались назустріч одне одному. Попередньо, Jeep виїхав на зустрічну смугу і протаранив Renault.

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Загалом журналісти OBOZREVATEL за допомогою Google Maps нарахували понад 20 ДТП на дорогах Києва станом на ранок 5 лютого. Усе місто скували масштабні затори.

Зокрема, водіям краще об'їхати такі дороги: проспекти Академіка Паладіна, Перемоги, Леся Курбаса, Голосіївський, Валерія Лобановського, Кільцеву дорогу, вулиці Нова, Кайсарова, Вадима Гетьмана.

У центрі затори ускладнили рух вулицями Жилянською та Михайла Грушевського, бульварами Лесі Українки та Тараса Шевченка, Петрівською алеєю, а також Набережним шосе та вулицею Набережно-Хрещатицькою. На лівому березі слід об'їхати бульвар Перова та проспект Романа Шухевича.

У Києві через негоду трапилася смертельна ДТП

У Києві через негоду трапилася смертельна ДТП

Київ оперативний

У Києві через негоду трапилася смертельна ДТП

У Києві через негоду трапилася смертельна ДТП

Київ оперативний

У Києві через негоду трапилася смертельна ДТП

У Києві через негоду трапилася смертельна ДТП

Інформатор

У Києві через негоду трапилася смертельна ДТП

У Києві через негоду трапилася смертельна ДТП

Інформатор

У Києві через негоду трапилася смертельна ДТП

У Києві через негоду трапилася смертельна ДТП

Інформатор

ДТП у Києві 5 лютого

ДТП у Києві 5 лютого

Скріншот

Затори у Києві 5 лютого

Затори у Києві 5 лютого

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на вулиці Братиславській 15 січня у результаті зіткнення авто Ford Sierra і позашляховика Mitsubishi Pajero загинув один із водіїв.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Серко Прокоп
Серко Прокоп
Евробляхерам едва грошей на покупку корыта хватает, какие шины?
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Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
Это непогода??? 1 см снега и то не везде. Дблы. Я щас распространю эту новость по мировым СМИ, пусть поржут. Этож надо, машин горы, а на шины нету денег. Это же все понты. Оборванцам по заслугам.
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Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
Позорище, зрада зраднищенская, дно днищенское. СУХЕС 100500 РАЗ!!!
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