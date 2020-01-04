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4 січня • оновлено в 14:07
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Кидався на людей: у Києві п'яний неадекват влаштував переполох. Відео 18+

1.6т
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У Солом'янському районі Києва, на вулиці Михайла Донця, 2а, п'яний чоловік влаштував справжній переполох. Він хотів сісти за кермо, бив чужі авто та кидався на людей.

На місце одразу прибули поліцейські. Про інцидент повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Telegram (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, присутня ненормативна лексика).

"Бухе створіння, схоже на чоловіка, нажерлося так, що зовсім себе не контролює – намагався сісти за кермо та бив чужу автівку. Хіба таким місце серед нормальних людей?" – йдеться у дописі.

У Києві п'яний неадекват влаштував переполох

У Києві п'яний неадекват влаштував переполох

Київ Оперативний

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві патрульним довелося заспокоювати повністю голого неадеквата після святкування Нового року.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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