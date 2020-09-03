Керівництву поліції Києва пропонували 350 тисяч грн хабаря за кришування автовикрадачів. Фото затриманих

Посадовцям поліції Києва пропонували 350 тисяч гривень хабаря за кришування автовикрадачів.

Як повідомляється на офіційному сайті столичного управління Нацполіції з посиланням на начальника управління Андрія Крищенка, двох зловмисників затримали в момент передання неправомірної вигоди (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Минулого тижня поліція Києва завершила достатньо унікальну спецоперацію з викриття осіб, які пропонували одному з керівників районного управління київської поліції неправомірну вигоду за створення злочинного угруповання. Гроші зловмисники запропонували за створення умов для безперешкодного продовження злочинної діяльності, а саме безпідставне повернення заарештованих автомобілів, а також зняття з розшуку одного фігуранта", – розповів він.

У ході проведення спеціальної операції правоохоронці затримали обох спільників, які приїхали на зустріч із "домовленою" сумою в 350 тисяч гривень. Вони кияни, 1972 та 1976 років народження, які раніше були судимі за аналогічні злочини.

Також правоохоронці отримали інформацію про те, що за певну суму чоловік запропонував поліцейському зняти з розшуку свого спільника, якого розшукують за незаконні заволодіння автотранспортом.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. За погодженням із Офісом генерального прокурора слідчі оголосили затриманим про підозру у вчиненні злочину, за який передбачено до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав обом фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави – 1 520 000 та 2 100 000 гривень.

"Під час обшуків за місцем проживання фігурантів ми виявили та вилучили три автомобілі, які перебували в розшуку, пристрої та технічні засоби для незаконного викрадення автомобілів. Окрім цього, зловмисників підозрюють у вимаганні грошей від власників автівок за їх повернення. Під час розслідування будуть встановлені факти злочинної діяльності угруповання, їхніх спільників, а також встановлюватимуться можливі факти неділового співробітництва з поліцейськими, співробітниками інших правоохоронних органів, які надавали допомогу у скоєнні злочинів. Під час встановлення таких фактів вся інформація буде передаватися до Державного бюро розслідувань", – додав Крищенко.

Під час проведення спецоперації правоохоронці затримали обох спільників kyiv.npu.gov.ua

Затримані – кияни, 1972 та 1976 років народження kyiv.npu.gov.ua

Чоловіки приїхали на зустріч із "домовленою" сумою у 350 тисяч грн kyiv.npu.gov.ua

Гроші зловмисники пропонували за кришування злочинної діяльності kyiv.npu.gov.ua

За певну суму чоловік запропонував поліцейському зняти з розшуку свого спільника kyiv.npu.gov.ua

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