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24 грудня • оновлено в 14:55
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"Казки Путіна": у Києві біля посольства Росії розкрили брехню про Крим

1.2т
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Під посольством Росії в Києві 24 грудня активісти провели акцію "Казки Путіна про насильницькі зникнення в Криму для всього світу".

Це вже 42 щомісячна акція, на якій активісти громадської ініціативи "КримSOS" вимагали від РФ розслідувати справи зниклих анексованому Криму, написало видання "Крим.Реалії" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як зазначив один з координаторів громадської організації "Крим SOS" Денис Савченко, учасники акції хотіли нагадати про те, що Росія і її президент Володимир Путін в публічному просторі ніколи не визнавали, що окупація Криму спровокувала велику кількість проблем і порушень прав людини.

У Києві біля посольства Росії розкрили брехню про Крим

У Києві біля посольства Росії розкрили брехню про Крим

Крим.Реалії

"Особливо це відчувається, коли російські представники виступають на міжнародних майданчиках. Вони розповідаю про казкову, альтернативну реальність", – розповів він.

Під час акції людина в масці Путіна сиділа біля новорічної ялинки та давала умовним представникам інших країн подарунки – дезінформацію про Крим.

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За словами Савченко, акцію присвятили двом зниклим на окупованому півострові кримським татарам: Арлену Терехову і Руслану Ганієву. Самі ж представники посольства Росії в Києві не вийшли до активістів.

Під посольством Росії в Києві 24 грудня активісти провели акцію "Казки Путіна про насильницькі зникнення в Криму для всього світу"

Під посольством Росії в Києві 24 грудня активісти провели акцію "Казки Путіна про насильницькі зникнення в Криму для всього світу"

Крим.Реалії

Активісти вимагали від РФ розслідувати справи зниклих в Криму

Активісти вимагали від РФ розслідувати справи зниклих в Криму

Крим.Реалії

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 листопада під посольством Росії в Києві активісти провели схожу акцію. Вона була названа "Насильницькі зникнення в м'ясорубці правосуддя окупантів". Під час заходу людина в масці Путіна кидала в "м'ясорубку правосуддя" умовні життя людей.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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фил филька
фил филька
за подобную клоунаду выперли из пасе. теперь и этот артист попадет на глаза европейских политиков которые поймут что с такими несерьезными людьми лучше не связываться. давайте упоротые продолжайте и дальше д е б илизировать образ украинца.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Конец года... Остались неосвоенные доллары. Срочно скачем или останемся на следующий год без бабла. Вот и вся история.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Что это на асфальте разложили? Новогодняя распродажа?
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