Ексглаві МЗС України Леоніду Кожарі, у будинку якого 21 лютого загадково загинув голова правління телеканалу "Інтер" Сергій Старицький, 25 березня оголосили про підозру за фактом умисного вбивства.

Про це написала пресслужба прокуратури Київської області на своєму сайті. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

"Сьогодні, 25 березня, за процесуального керівництва прокуратури Київської області спільно з СУ ГУНП в області повідомлено про підозру ексміністру закордонних справ України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині)", – йдеться у повідомлені.

Кажарі повідомили про підозру у вбивстві Старицького. Ілюстрація

Так, досудовим розслідуванням було встановлено, що 21 лютого підозрюваний у своєму будинку в одному із сіл Києво-Святошинського району із дружиною та знайомим вживали алкоголь. У цей час між чоловіками виник конфлікт, який переріс в бійку.

"Підозрюваний взяв пістолет та завдав потерпілому один удар в область потилиці. Після цього здійснив постріл в голову потерпілого, від чого останній помер на місці події", – відзначила пресслужба прокуратури.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У мережі з'явилися фото і відео з місця загадкової загибелі медіаменеджера Старицького. Трагедія трапилася в будинку колишнього міністра закордонних справ України Кожари.

Журналіст Денис Казанський написав, що експертиза нібито виявила на одязі дружини ексглави МЗС України сліди продуктів пострілу.

Кожару 25 березня затримали.

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