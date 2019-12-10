Намагалася пограбувати: у Києві шахрайка випала з вікна

У Києві дівчина випала з вікна третього поверху, коли намагалася пограбувати квартиру.
Інцидент трапився на вулиці Булгакова у Святошинському районі, повідомило джерело OBOZREVATEL. В результаті постраждала отримала важкі травми і була доправлена у відділення політравми однієї з лікарень.
Відомо, що дівчині 27 років, вона – мешканка столиці.
У Києві грабіжниця випала з вікна
У пресслужбі ГУ Національної поліції у Києві OBOZREVATEL випадок пограбування підтвердили.
"Кримінальне провадження відкрито за статтею 186 частина 3 Кримінального кодексу України (грабіж)", – зазначили у відомстві.
Якщо вина дівчини буде доведена, їй загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.
Дівчина була доправлена в лікарню (ілюстрація)
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Голосіївському районі Києва група невідомих в масках пограбувала чоловіка біля одного з відділень ПриватБанку. Злочинці втекли на BMW-X5.
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