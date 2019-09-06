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8 вересня • оновлено в 11:36
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Капот повністю зім'яло: в Києві трапилася жахлива ДТП. Відео

4.6т Читати матеріал російською

У Дніпровському районі Києва, на проспекті Генерала Ватутіна, 6 вересня трапилася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Chevrolet не впорався із керуванням і влетів у бар'єрну огорожу.

Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. У мережі опублікували ролик із місця аварії (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

У бік житлового масиву Троєщина утворився величезний затор.

У Києві трапилася жахлива ДТП

У Києві трапилася жахлива ДТП

Скріншот

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Деснянському районі Києва трапилася серйозна ДТП: на перехресті вулиць Оноре де Бальзака та Градинської мотоцикл в'їхав в автомобіль.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП аварія
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