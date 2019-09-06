Капот повністю зім'яло: в Києві трапилася жахлива ДТП. Відео

У Дніпровському районі Києва, на проспекті Генерала Ватутіна, 6 вересня трапилася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Chevrolet не впорався із керуванням і влетів у бар'єрну огорожу.
Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. У мережі опублікували ролик із місця аварії (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
У бік житлового масиву Троєщина утворився величезний затор.
У Києві трапилася жахлива ДТП
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Деснянському районі Києва трапилася серйозна ДТП: на перехресті вулиць Оноре де Бальзака та Градинської мотоцикл в'їхав в автомобіль.
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