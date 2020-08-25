Кандидат у мери Києва Кучеренко сховав скандальний бізнес-актив. Розслідування

Народний депутат із фракції ВО "Батьківщина" Олексій Кучеренко, який зібрався балотуватися на пост міського голови Києва, не задекларував бізнес-актив, що має стосунок до скандального будівництва в столиці і, можливо, до розкрадання в особливо великих розмірах коштів банку.

Про це OBOZREVATEL стало відомо в результаті проведеного журналістського розслідування. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

"Тиша" в декларації

У деклараціях Олексія Кучеренка за 2018 і 2019 роки не вказано про наявність у нього частки статутного капіталу в розмірі 80% в ЗАТ "Гермес Ассет Менеджмент" (32158425).

Ця компанія була зареєстрована ще в серпні 2002 року в Печерському районі Києва, на той момент називалася Закрите акціонерне товариство "АвтоКрАЗ". Учасниками товариства були Олексій Кучеренко, Володимир Севернюк, Сергій Веселов, а також Костянтин Жеваго (олігарха-втікача зараз розшукують українські правоохоронці).

Як з'ясували журналісти OBOZREVATEL, з моменту реєстрації товариство щонайменше тричі змінювало назву – "АвтоКрАЗ", "Гермес Інвест Консалтинг" і "Гермес Ассет Менеджмент" (сьогоднішня назва).

Постійно змінювався вид господарського товариства – з ЗАТ воно реорганізувалася в ТОВ і назад, змінювалися й учасники товариства, але тільки не Олексій Кучеренко. За даними Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, на другий квартал 2020 року він має 80% цього підприємства.

Станом на другий квартал 2020 р. власниками ЗАТ "Гермес Ассет Менеджмент" є чотири людини. Найбільша частка в 80% – у Олексія Кучеренка. Скриншот зі smida.gov.ua

Тільки за 2020 рік ми знайшли 36 (!) змін у реєстраційних даних юридичної особи "Гермес Ассет Менеджмент".

У "Гермес Ассет Менеджмент" постійно відбувається зміна реєстраційних даних

Відзначимо, інформація в базах даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку актуальна – вона формується на підставі щоквартальних звітів.

Під слідством

Що змусило народного депутата не вносити компанію в декларацію, залишається тільки припускати. Але справа в тому, що і "Гермес Ассет Менеджмент", і її "дочка" виявилися замішані в декількох скандалах.

"Гермес Ассет Менеджмент" є засновником у таких товариствах:

ТОВ "Гермес Інвест Буд" (32588588) з часткою в статутному капіталі 100% і ТОВ "Конті Інвест" (33781084) – 0.040%.

"Гермес Інвест Буд" було зареєстровано у вересні 2003 року в Голосіївському районі Києва. Зазначений вид діяльності – це діяльність холдингових компаній.

"Гермес Інвест Буд" було зареєстровано в 2003 році

Дані про "таємниці" цієї компанії ми дізналися з матеріалів кримінального провадження, які частково описані в Єдиному реєстрі судових рішень (ось один із прикладів).

Провадження №42016100000001186 було зареєстровано 5 грудня 2016 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України. Йдеться про розкрадання в особливо великих розмірах.

За даними слідства, "Гермес Інвест Буд" є учасником у привласненні коштів банку "Фінанси і Кредит", які надалі нібито були використані на будівництво торгового центру "Гулівер" у Києві.

"Посадові особи та засновники ТОВ "Гермес Інвест Буд", ТОВ "Гермес Інвест Холдинг", ТОВ "Компанія "Еко-Буд Сервіс", ТОВ "Три О" та інші пов'язані з ними юридичні та фізичні особи привласнили кошти ПрАТ "Банк "Фінанси і Кредит", отримані як кредит відповідно до Договору про відновлювальну кредитну лінію №1253-01-08 від 27.11.2008, Договору про невідновлювальну кредитну лінію №677v-01-08, Договору про невідновлювальну кредитну лінію № 1262-02-10 від 29.12.2010 для подальшого використання цих коштів у будівництві офісного центру "Гулівер", яке здійснювалося ТОВ "Три О", – йдеться в постанові Дніпровського районного суду м. Києва.

Постанова Дніпровського районного суду міста Києва від 12.06.2017 р.

Також у межах досудового розслідування прокуратура Києва запитувала доступ до документів компанії "Гермес Ассет Менеджмент", яка, по суті, належить Кучеренку.

Відзначимо, що кримінальне провадження за станом на березень 2020 р. не було закрито, розслідування тривало. Остання постанова суду, де було згадано це провадження, опублікована в Єдиному реєстрі судових рішень 26 березня 2020 року.

Також це кримінальне провадження пов'язано і з іншими, в яких йдеться про велике розкрадання в банку "Фінанси та Кредит". Відзначимо, що давній партнер Олексія Кучеренка Костянтин Жеваго підозрюється в розтраті 2,5 млрд грн і ховається за кордоном.

Костянтин Жеваго підозрюється в розтраті 2,5 млрд грн і ховається за кордоном Фото "Досьє"

10 червня 2020 р. Печерський суд дозволив арешт колишнього народного депутата, співвласника гірничорудної компанії Ferrexpo і групи "Фінанси і Кредит".

І ще. Компанія "Гермес Ассет Менеджмент" вела бухгалтерський облік у ТОВ "Три О". Дані про це також є в інформаційних базах Нацкомісії з цінних паперів.

"Гермес Ассет Менеджмент" вело бухгалтерський облік в ТОВ "Три О"

А це ще одна прив'язка до будівництва скандального об'єкта в Києві. Саме компанія "Три О" до сьогоднішнього дня є власником "Гулівера".

Скандальний хмарочос

Як бачимо, з огляду на дані з реєстрів, компанії нардепа мають безпосередній стосунок до будівництва скандального хмарочоса в Києві. Хоча сам Олексій Кучеренко це навідріз заперечував.

"Багатофункціональний комплекс "Гулівер" ("Gulliver") виріс у центрі столиці всупереч усім містобудівним нормам і статутам. Як може бути законним дозвіл звести 35-поверховий будинок в історичній частині Києва, внаслідок чого й так завантажені дороги просто "паралізувало"?" – писали ЗМІ.

Протягом декількох років жителі столиці "бомбардують" чиновників петиціями і скаргами на транспортні проблеми навколо побудованих монстрів, а також телефонують у поліцію.

"Гулівер" – це торгово-розважальний і бізнес-центр загальною площею понад 150 000 м кв. Кінотеатр, ігрові зони, ресторани та салони краси, басейн й численні офісні приміщення преміумкласу... Кількість користувачів і "мешканців" – величезна.

Ширина доріг, які оточують комплекс, однозначно не в змозі забезпечити транспортний потік. Забудовник чудово розумів, яке транспортне навантаження створить новий об'єкт (величезний торгово-офісний центр). Але хіба в передчутті багатомільйонного прибутку хтось думає про людей?

"Гулівер" є і одним із найвищих будівель в Україні. Висота 33-поверхової вежі "А" бізнес-центру становить 141 метр. У разі пожежі верхні 15 поверхів приречені – у пожежних просто немає сходів відповідної довжини.

А в 2018 році відбувся вже колапс іншого роду – сталося затоплення як самого комплексу, так і навколишніх вулиць.

Потоп у 2018 році біля "Гулівера"

Будівництво ТРЦ "Гулівер", який створив колапс у центрі Києва, почалося в серпні 2003 року, а завершилося в 2012-му.

У цей період Олексій Кучеренко, який хоче стати наступним мером Києва, встиг:

попрацювати першим заступником міністра будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України;

стати народним депутатом 5-го скликання і очолити підкомітет з питань житлово-комунального господарства Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства;

очолити Міністерство з питань житлово-комунального господарства України.

Висновки, як кажуть, очевидні.