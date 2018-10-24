КамАЗ розбив 20 авто: з'явилася схема масштабної ДТП у Києві

В мережі оприлюднили схему руху автомобілів, які стали учасниками масштабної ДТП у центрі Києва. Згідно з відновленою траєкторією руху, спочатку автокран врізався у вантажівку, яка, зі свого боку, знесла два автомобілі спереду.

Далі, за принципом доміно, вже ці машини почали пошкоджувати передні, а автокран продовжив в'їжджати в авто у своїй смузі руху. Таку схему аварії оприлюднили у групі "Київ Оперативний" у Facebook.

Facebook "Київ Оперативний"

Спочатку повідомлялося про 19 пошкоджених машин, проте пізніше в поліції Києва уточнили, що учасниками ДТП стало 21 авто.

Нагадаємо, що аварія трапилася вранці 23 жовтня на бульварі Лесі Українки. Її винуватцем є автокран КамАЗ, у якого, за словами його водія, раптово відмовили гальма.

Як писав OBOZREVATEL, момент аварії з 21-м автомобілем потрапив на камери відеоспостереження. На записах видно, як люди вистрибували з пошкоджених машин просто на ходу.