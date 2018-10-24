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/Кримінал

КамАЗ розбив 20 авто: з'явилася схема масштабної ДТП у Києві

4.3тЧитати матеріал російською

В мережі оприлюднили схему руху автомобілів, які стали учасниками масштабної ДТП у центрі Києва. Згідно з відновленою траєкторією руху, спочатку автокран врізався у вантажівку, яка, зі свого боку, знесла два автомобілі спереду.

Далі, за принципом доміно, вже ці машини почали пошкоджувати передні, а автокран продовжив в'їжджати в авто у своїй смузі руху. Таку схему аварії оприлюднили у групі "Київ Оперативний" у Facebook.

КамАЗ розбив 20 авто: з'явилася схема масштабної ДТП у Києві

Facebook "Київ Оперативний"

Спочатку повідомлялося про 19 пошкоджених машин, проте пізніше в поліції Києва уточнили, що учасниками ДТП стало 21 авто.

КамАЗ розбив 20 авто: з'явилася схема масштабної ДТП у Києві
КамАЗ розбив 20 авто: з'явилася схема масштабної ДТП у Києві

Нагадаємо, що аварія трапилася вранці 23 жовтня на бульварі Лесі Українки. Її винуватцем є автокран КамАЗ, у якого, за словами його водія, раптово відмовили гальма.

Як писав OBOZREVATEL, момент аварії з 21-м автомобілем потрапив на камери відеоспостереження. На записах видно, як люди вистрибували з пошкоджених машин просто на ходу.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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