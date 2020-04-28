"Качка" з Гідропарку покарали на 17 тисяч за порушення карантину

Яра Дорош Кримінал 15:44, 28.04.2020 Оновлено: 15:44, 28.04.2020

Чоловіка, який у Гідропарку Києва влаштував скандал через карантинні обмеження у зв'язку із поширенням коронавірусу COVID-19 і хотів прорватися на спортмайданчик, оштрафували на 17 тисяч гривень за те, що він був без маски.

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Відповідне рішення ухвалив Дніпровський районний суд столиці. Про це повідомила пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook.

Так, 6 квітня у Гідропарку люди влаштували протести проти карантинних обмежень. Тоді працівники поліції склали адміністративний протокол на киянина, 1979 року народження, за статтею 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Справа в тому, що чоловік перебував на вулиці без засобів індивідуального захисту.

"Качка" з Гідропарку Києва покарали на 17 тисяч за порушення карантину
Страна

"Сьогодні (28 квітня. – Ред.) Дніпровський районний суд міста Києва визнав чоловіка винним у порушенні правил карантину і оштрафував його на 17 тисяч гривень", – йдеться у дописі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 квітня в Гідропарку у Києві, де поліція у рамках посилення карантину через коронавірус COVID-19 взяла під охорону спортивний майданчик, виник конфлікт.

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