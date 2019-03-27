Кабіну водія пробило наскрізь: на трасі під Києвом трапилася НП

Під Києвом на Одеській трасі 26 березня з фури MAN вилетів вантаж і наскрізь пробив кабіну водія.

Інцидент трапився під час гальмування автомобіля. Водієві дивом вдалося уникнути серйозних травм, повідомили на сторінці Патрульної поліції Київської області у Facebook.

"На 23-му кілометрі дороги "Київ – Одеса" водій, громадянин іншої країни, транспортував великогабаритний вантаж, який під час гальмування пробив наскрізь кабіну водія. Чоловіка госпіталізували у Васильківську лікарню", ‒ уточнили правоохоронці.

Під Києвом вилетів у кабіну вантаж фури Facebook Патрульна поліція Київської області

Під Києвом вилетів у кабіну вантаж фури Facebook Патрульна поліція Київської області

У поліції зазначили, що найчастіше під час таких аварій наслідки бувають значно гірші.

Під Києвом вилетів у кабіну вантаж фури Facebook Патрульна поліція Київської області

Як писав OBOZREVATEL, у жовтні в центрі Києва вантажівка КамАЗ із несправними гальмами стала причиною ДТП за участю 20 авто. В аварії постраждали декілька водіїв.

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