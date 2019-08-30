Кабіну повністю зім'яло: у Києві трапилася жахлива ДТП з вантажівками. Фото

У п'ятницю, 30 серпня, у Києві, неподалік від станції метро "Почайна", трапилася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Вантажний автомобіль Hyundai в‘їхав у задню частину іншої вантажівки Renault.

Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. Внаслідок аварії постраждав один із водіїв, його доставили до медзакладу (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Удар був доволі сильний: кабіну зім’яло і водія діставали рятувальники ДСНС. Його було госпіталізовано до лікарні", – йдеться у повідомленні.

У Києві трапилася жахлива ДТП з вантажівками Facebook/Київ Оперативний

Як написала киянка Ірина Куса на сторінці "Dtp.kiev.ua", аварія трапилася на проспекті Степана Бандери. За її версією, в ній нібито взяла участь вантажівка MAN і легковий автомобіль.

Новини На Київщині у жахливу ДТП потрапив автобус із пасажирами

У Києві трапилася жахлива ДТП з вантажівками Facebook/Київ Оперативний

Внаслідок аварії постраждав один із водіїв Facebook/dtp.kiev.ua/Irina Kusa

Його доставили до медзакладу Facebook/dtp.kiev.ua/Irina Kusa

У Києві трапилася жахлива ДТП з вантажівками Facebook/dtp.kiev.ua/Irina Kusa

Допис у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві вантажівка збила 10-річного хлопчика, коли той переходив дорогу на пішохідному переході. Школяр дивом залишився живий, але отримав тяжкі травми.

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