У Києві затримали десятки озброєних "тітушок": що відомо

У Дарницькому районі Києва біля будівництва багатоповерхового житлового будинку поліція затримала групу озброєних осіб. За попередніми даними, вони збиралися влаштувати провокацію.

Як повідомили у прес-службі ГУ Національної поліції у Києві, під час патрулювання неподалік м. "Осокорки" правоохоронці помітили близько 80 молодиків зі спецзасобами.

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"Щоб попередити можливі провокації, на місце відправили спецназ, наряди патрульних і по тривозі підняли територіальне управління поліції", - розповіли столичні правоохоронці.

Побачивши їх, молодики кинулися тікати, проте поліція змогла затримати близько 40 осіб.

kyiv.npu.gov.ua

kyiv.npu.gov.ua

"У них були щити, гумові кийки і навіть зброя", - розповів тимчасовий в. о. начальника ГУ Національної поліції Києва Віктор Нечитайло.

Зазначимо, що процес будівництва на Осокорках вже неодноразово намагалися зірвати. Наприклад, наприкінці липня там відбулися сутички між членами "Національного корпусу" і поліцією.

Прикриваючись мітингами проти нового ЖК, певні організації влаштовували напади на представників забудовника та правоохоронців. Протестувальники кидали в них яйця, каміння і димові шашки.

Як писав OBOZREVATEL, деякі місцеві жителі ведуть боротьбу з новою спорудою і вважають, що на її місці треба облаштувати екопарк.