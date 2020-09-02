Ймовірного нападника на нардепа Полякова затримано – поліція

Поліція затримала чоловіка, який, ймовірно, побив народного депутата групи "За майбутнє" Антона Полякова.

Як повідомила пресслужба столичної поліції в Telegram-каналі в середу, 2 вересня, після введення плану "Перехоплення" маршрут автомобіля Toyota встановили до Броварського проспекту, де водія зупинив екіпаж патрульних.

Водій підтвердив патрульним, що вранці був учасником конфлікту. Поліція з'ясовує всі обставини події.

Поліція затримала чоловіка, який, ймовірно, побив Полякова Пресслужба патрульної поліції Києва

Напередодні заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що інцидент не пов'язаний з політичною діяльністю Полякова.

"Це був скоріше побутовий конфлікт. На нього напали не як на депутата. Просто п'яний якийсь. Ми його знайдемо і покараємо", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, Поляков розповів, що на нього налетіли раптово і навіть спробували задушити. За його словами, ніяких причин для конфлікту не було.