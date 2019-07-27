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Йдуть масові обшуки: в Київській області почалася спецоперація із затримання ОЗГ

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У Білій Церкві Київської області вранці 27 липня розпочалася спецоперація із затримання членів злочинної організації.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник головного управління Національної поліції області Андрій Небитов. За його словами, поліція одночасно проводить 50 обшуків.

"Працюють спецназівці, кримінальна поліція і слідчі", – написав він.

У Білій Церкві проходить спецоперація

У Білій Церкві проходить спецоперація

Правоохоронці також звернулися до жителів Білої Церкви з проханням із розумінням ставитися до обмежувальних заходів.

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Пізніше поліцейські встановили, що на території Білої Церкви діяли три злочинні угруповання, які займалися тиском на бізнес шляхом вимагання та побиття людей.

Відкрито кримінальні провадження за ст. 189 (вимагання) і ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України, згідно з якими і проводяться заходи щодо затримання, знешкодження та ліквідації цих злочинних угруповань.

У Білій Церкві відбулися масові обшуки

У Білій Церкві відбулися масові обшуки

У Білій Церкві відбулися масові обшуки

У Білій Церкві відбулися масові обшуки

У Білій Церкві відбулися масові обшуки

У Білій Церкві відбулися масові обшуки

У Білій Церкві відбулися масові обшуки

У Білій Церкві відбулися масові обшуки

У Білій Церкві відбулися масові обшуки

У Білій Церкві відбулися масові обшуки

Поліція звернулася до жителів Білій Церкві і Білоцерківського району з проханням негайно звертатися з заявами, якщо вони стали жертвами таких злочинів. Правоохоронці також опублікували фото спецоперації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 липня в Україні накрили найбільшу ОЗГ. Масштабну операцію провели співробітники Служби безпеки.

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Україна Київ
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Хилл Джон
Хилл Джон
Грош цена этому. Всё равно всех выпустят
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Simon Igor
Simon Igor
Скоро выпустят, ибо настоящие преступники «в законе»- это наши судьи
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Rembo Dgon
Rembo Dgon
Надеюсь это не очередные маски шоу а с отстранением вора-прокурора луценка правоохранители начали делать свою работу
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Любченко Светлана
Любченко Светлана
Rembo Dgon, брысь в свою рашку !!!
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