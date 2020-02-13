У мережі з'явилася нова версія історії про те, як на вулиці Інститутській у Києві дівчина викидала з вікна квартири речі. Згідно з нею головна героїня – нібито психічно нездорова, а викинуті речі – не колишнього хлопця, а орендодавця.

Таку версію написав киянин, знайомий власника квартири Семен Широчин на своїй сторінці у Facebook. Він також звинуватив журналістку і жительку міста Катерину Зиновієву, яка написала пост про те, що таким чином дівчина помстилася своєму колишньому хлопцю, в публікації неперевіреної інформації.

"Історія ця, на жаль, стосується мого знайомого, який цю квартиру здає. У ній божевільна арендаторка влаштувала погром, викинувши не свої, а господареві речі. І забрали її не в поліцію, а у психлікарню", – зазначив він.

Історія про "помсту колишньому хлопцю" у Києві отримала несподіваний поворот

За словами чоловіка, дівчина також викинула з вікна і свої речі, а ще обмастила фекаліями стіни під'їзду.

Водночас авторка посту про помсту колишньому хлопцю Зиновієва пізніше додала, що не могла знати, чи говорила дівчина поліцейським правду після інциденту.

"Свій урок я з цього винесла. Я не могла знати, що дівчина говорить поліції неправду. І я тільки цитувала її. Втім, випустила з уваги те, що все могло бути інакше, ніж виглядало і озвучувалася", – написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилася незвичайна історія про те, як у Києві, на вулиці Інститутській, дівчина викидала з вікна будинку речі нібито свого хлопця, який кинув її напередодні.

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