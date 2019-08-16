Їхав на "жовте" світло: в Києві трапилася масштабна ДТП з постраждалими. Фото і відео

У п'ятницю, 16 серпня, у Києві, на Харківському шосе трапилася масштабна ДТП за участю автомобілів Lanos і Volkswagen. Постраждали двоє пасажирів — жінка і підліток.
Як повідомив "Информатор", аварія трапилася близько 8:00. За даними поліції, Lanos спробував проскочити на "жовтий" сигнал світлофора, а в цей момент його підрізав Volkswagen (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця новини).
На слизькій дорозі машини не розминулися, в результаті чого відбулося зіткнення.
У Києві трапилася масштабна ДТП
Информатор
Пасажири Volkswagen, жінка і хлопчик, травмувалися. Їх забрала карета швидкої допомоги – інформації про стан постраждалих немає.
У автомобіля Lanos відірване переднє колесо, розбите лобове скло і повністю зім'ята бічна частина. А у Volkswagen відлетіло заднє колесо, бампер і передня фара. Машина також сильно зім'ята.
Постраждали двоє пасажирів — жінка і підліток
Информатор
Їх забрала карета швидкої допомоги
Информатор
Lanos спробував проскочити на "жовтий" сигнал світлофора
Информатор
У цей момент його підрізав Volkswagen
Информатор
Як повідомляв OBOZREVATEL, біля селища Глеваха (Київська область) трапилася жахлива ДТП, в результаті якої загинуло дві людини і ще 13 отримали ушкодження. Пізніше, 15 серпня, в Оболонському районі Києва, трапилася смертельна аварія. На вулиці Богатирській фургон марки Opel хлібозаводу "Цархліб" на великій швидкості влетів у задню частину автомобіля Skoda, який зупинився на правій смузі.
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