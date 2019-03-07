Їхав на великій швидкості: в Києві майора поліції засікли п'яним за кермом

У Дніпровському районі Києва патрульні зупинили п'яного водія, який їхав на дуже високій швидкості.

За попередніми даними, він є майором поліції, повідомили в спільноті dtp.kiev.ua у Facebook.

"Він у стані алкогольного сп'яніння розсікав уночі по Воскресенці. Коли патрульні його зупинили, той просто вивалився з авто. Добре, що ніхто не постраждав", – пояснили в соцмережі.

У Києві зупинили п'яного майора поліції Facebook dtp.kiev.ua

На опублікованих знімках видно, що автомобіль порушника забрали на евакуаторі.

У Києві зупинили п'яного майора поліції Facebook dtp.kiev.ua

Як писав OBOZREVATEL, 6 березня нетверезий поліцейський охорони побився з патрульним поліцейським і наніс йому декілька ножових поранень. У потерпілого травма грудної клітини, множинні непроникаючі колото-різані рани грудної клітини, плеча і стегна.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!