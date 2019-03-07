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/Кримінал

Їхав на великій швидкості: в Києві майора поліції засікли п'яним за кермом

1.9тЧитати матеріал російською

У Дніпровському районі Києва патрульні зупинили п'яного водія, який їхав на дуже високій швидкості.

За попередніми даними, він є майором поліції, повідомили в спільноті dtp.kiev.ua у Facebook.

"Він у стані алкогольного сп'яніння розсікав уночі по Воскресенці. Коли патрульні його зупинили, той просто вивалився з авто. Добре, що ніхто не постраждав", – пояснили в соцмережі.

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У Києві зупинили п'яного майора поліції

У Києві зупинили п'яного майора поліції

Facebook dtp.kiev.ua

На опублікованих знімках видно, що автомобіль порушника забрали на евакуаторі.

У Києві зупинили п'яного майора поліції

У Києві зупинили п'яного майора поліції

Facebook dtp.kiev.ua

Як писав OBOZREVATEL, 6 березня нетверезий поліцейський охорони побився з патрульним поліцейським і наніс йому декілька ножових поранень. У потерпілого травма грудної клітини, множинні непроникаючі колото-різані рани грудної клітини, плеча і стегна.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
И вот эти следят за выборами?
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Yaroshenko Ioan
Yaroshenko Ioan
Ну автор и шутник. Вывалился с машины и здесь нанёс колото-резаные раны. Как это???
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Yaroshenko Ioan, Это разные статьи и следовательно разные случаи.
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