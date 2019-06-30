Озеро Вирлиця в Києві, де вбили 9-річного Захара Черевка, є ідеальним місцем для злочину. Висока трава, щільні кущі і гори сміття роблять його прихованим від людського погляду.

На це на своїй сторінці в Facebook звернув увагу журналіст Ігор Ляшенко. Він зізнався, що трагедія трапилася недалеко від його будинку, і припустив, що міг бачити місце вбивства в той фатальний вечір.

У Києві вбили Захара Черевка колаж

"Сотні очей, швидше за все, дивилися в момент вбивства у той бік. Та й я виходив на балкон. І нічого не бачив дивного, а тим більше страшного. І ніхто з тисяч людей теж нічого не запідозрив. Тому що місце, куди дивляться тисячі вікон, ніби спеціально пристосоване для вбивств, насильства і приховування трупів. Це трава вище людського зросту, щільні кущі, гіллясті дерева. Непроглядні хащі в декількох десятках метрів від жвавої траси, станцій метро. Місце недоглянуте, запущене. Там серед білого дня може статися що завгодно, ніхто і не помітить", — написав Ляшенко.

Озеро Вирлиця, де вбили Захара Черевка в Києві пресслужба Національної поліції

За його словами, на березі Вирлиці страшно в будь-який час доби: "Там живуть бомжі, можна наштовхнутися на смердючі лахи, гори сміття і використані шприци з голками. Там вбивають, туди привозять трупи і скидають у воду – трупи в воді і поблизу знаходять постійно".

При цьому, за відсутності нормальних місць для відпочинку, на березі озера вдень розташовуються рибалки, люди ходять купатися і влаштовують пікніки. Тому Захар Черевко і не побоявся відправитися туди з майбутнім вбивцею, вважає журналіст.

Вид на озеро Вирлиця в Києві, де вбили Захара Черевко Facebook Ігоря Ляшенко

Вид на озеро Вирлиця в Києві, де вбили Захара Черевка

Ляшенко переконаний, що трагедії можна було уникнути, якби поруч із величезним житловим масивом (Позняки, Осокорки, Харківський) "не було такого затишного і вкрай зручного місця для злочину".

Він зазначив, що в Києві безліч подібних небезпечних місць. "Місто стоїть на широкій річці з мало освоєними берегами. Воно рясніє озерами, які найчастіше знаходяться в занедбаному стані. Міські парки Києва переходять у великі лісові масиви. Все це криміногенно небезпечні райони", — звернув увагу журналіст.

Озеро Вирлиця, де вбили Захара Черевка в Києві Ілюстрація

Озеро Вирлиця, де вбили Захара Черевка в Києві Ілюстрація

Підозрюваний у вбивстві Захара Черевка Facebook Надії Максимець

Підозрюваний у вбивстві Захара Черевка Facebook Надії Максимець

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