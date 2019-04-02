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/Кримінал

Хворів на рак: у Києві чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки

1.1тЧитати матеріал російською

У вівторок, 2 квітня, в Києві на вулиці Райдужній, 1 чоловік наклав на себе руки, стрибнувши з 12 поверху.

Як повідомляє "Інформатор", сусіди розповіли, що 60-річний чоловік тривалий час хворів на рак.

Повідомляється, що загиблий разом із дружиною проживав у квартирі №68. Його знайшли місцеві жителі приблизно о сьомій ранку. Хоча двірник розповіла, що бачила труп біля будинку ще десь о п'ятій ранку, але подумала, що чоловік просто заснув на вулиці.

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На місці трагедії працював екіпаж патрульної поліції, швидка допомога й слідчо-оперативна група. Деталі події з’ясує слідство. Встановлено, що від отриманих під час падіння травм чоловік помер на місці.

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У Києві пенсіонер покінчив з собою

інформатор

У Києві пенсіонер покінчив з собою

У Києві пенсіонер покінчив з собою

інформатор

У Києві пенсіонер покінчив з собою

У Києві пенсіонер покінчив з собою

інформатор

У Києві пенсіонер покінчив з собою

У Києві пенсіонер покінчив з собою

інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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УкраїнаКиїв
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