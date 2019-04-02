Хворів на рак: у Києві чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки

У вівторок, 2 квітня, в Києві на вулиці Райдужній, 1 чоловік наклав на себе руки, стрибнувши з 12 поверху.

Як повідомляє "Інформатор", сусіди розповіли, що 60-річний чоловік тривалий час хворів на рак.

Повідомляється, що загиблий разом із дружиною проживав у квартирі №68. Його знайшли місцеві жителі приблизно о сьомій ранку. Хоча двірник розповіла, що бачила труп біля будинку ще десь о п'ятій ранку, але подумала, що чоловік просто заснув на вулиці.

На місці трагедії працював екіпаж патрульної поліції, швидка допомога й слідчо-оперативна група. Деталі події з’ясує слідство. Встановлено, що від отриманих під час падіння травм чоловік помер на місці.

У Києві пенсіонер покінчив з собою інформатор

У Києві пенсіонер покінчив з собою інформатор

У Києві пенсіонер покінчив з собою інформатор

У Києві пенсіонер покінчив з собою інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві гола 74-річна жінка, яка страждає психічним захворюванням, викинулася з вікна багатоповерхівки.

У Києві екс-глава відомої асоціації побив дружину і на очах у дітей викинув собаку з вікна 12 поверху.

Також у Києві продавець здійснив суїцид у магазині.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!