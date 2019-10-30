Головна Новини
30 жовтня • оновлено в 16:06
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Хвиля ДТП: що відбувається на "забійному перехресті" під Києвом

1.6т Читати матеріал російською

Перехрестя Чабани – Гатне на Одеській трасі Київської області водії називають "кривавим". Тут регулярно трапляються аварії, які нерідко призводять до загибелі.

Детально про "забійне" перехрестя та пов'язані з ним проблеми – у матеріалі OBOZREVATEL.

Все тимчасове – вічне?

Майже рік тому на цій ділянці підключили тимчасовий світлофор. Однак через численні нарікання дорожнім службам постійно доводилося вносити корективи у роботу регулювальника. Та й сьогодні багато водіїв невдоволені його роботою.

Основною проблемою автолюбителі називають короткий проміжок часу для розвороту і відсутність з'їздів, що у підсумку призводить до великого скупчення транспорту і заторів.

Череда ДТП на перехресті Чабани – Гатне

Череда ДТП на перехресті Чабани – Гатне

"Коли я їду у бік Одеси, то вклинююсь у крайню ліву смугу, де водії стоять на розворот і на поворот біля с. Чабани. Те ж саме відбувається у напрямку Києва", – розповів нам один із автолюбителів.

Новини
Втратив сестричку і батьків: подробиці масштабної ДТП під Хмельницьким

На думку місцевого жителя Гліба Лісовського, як би добре не була відрегульована робота світлофора, він не може виправити ситуацію на трасі з таким інтенсивним рухом.

"Світлофор – тимчасове рішення. Єдиний вихід – це будівництво дворівневих розв'язок. Тільки тоді припиняться смерті", – розповів він OBOZREVATEL.

ДТП на перехресті Чабани – Гатне

ДТП на перехресті Чабани – Гатне

Інформатор

Світлофор на перехресті Чабани – Гатне

Світлофор на перехресті Чабани – Гатне

Звернемо увагу, що на сьогодні розроблено та затверджено проєкт будівництва дворівневих естакад у с. Чабани (в декількох сотнях метрів від світлофорного комплексу у напрямку с. Віта Поштова) і біля Південного кладовища.

Служба автомобільних доріг у Київській області раніше повідомляла OBOZREVATEL, що будівництво розв'язок планується розпочати у 2019 році. Однак донині роботи не розпочаті.

Відповідь Служби автомобільних доріг у Київській області

Відповідь Служби автомобільних доріг у Київській області

Хвиля ДТП

Між тим аварії на "кривавому" перехресті тривають. Розповімо про деякі з них.

23 серпня водій легковика на швидкості проїздив перехрестя на "жовтий" у бік с. Гатне і зіткнувся з іншим авто.

Цього самого дня з інтервалом у дві хвилини на перехресті зіткнулися чотири легкових автомобілі. Жертв вдалося уникнути.

Новини
"Загорнути у бетон!" З'ясувалося, хто причетний до знищення Києва

28 вересня трапилася жахлива ДТП за участю поліцейського авто. Машина правоохоронців з увімкненими маячками повертала на Гатне з боку Одеси, коли в неї на швидкості влетів легковик, що рухався з боку Києва.

ДТП з поліцейським авто

ДТП з поліцейським авто

Скріншот відео: Безпечна Київщина

Вже через дві години після цього ДТП на перехресті легковий автомобіль на швидкості зніс скутериста.

ДТП зі скутером

ДТП зі скутером

Скріншот відео: Безпечна Київщина

Остання жорстка аварія з перекиданням трапилася 18 жовтня.

Новини
Зодчество по-українськи: як у гонитві за "метрами" спотворюють Київ

P.S. Інтенсивність руху по Одеській трасі біля населених пунктів: Чабани, Гатне, Іванковичі становить понад 40 тис. автомобілів на добу (дані Держагентства автомобільних доріг України). А тотальна забудова під Києвом щодня збільшує машинопотік. Тому подальше ігнорування "дорожньої проблеми" вже не вкладається в рамки здорового глузду.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Кримінал Війна на дорогах
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП авто кримінал Національна поліція України дороги
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel