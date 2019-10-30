Хвиля ДТП: що відбувається на "забійному перехресті" під Києвом

Перехрестя Чабани – Гатне на Одеській трасі Київської області водії називають "кривавим". Тут регулярно трапляються аварії, які нерідко призводять до загибелі.

Детально про "забійне" перехрестя та пов'язані з ним проблеми – у матеріалі OBOZREVATEL.

Все тимчасове – вічне?

Майже рік тому на цій ділянці підключили тимчасовий світлофор. Однак через численні нарікання дорожнім службам постійно доводилося вносити корективи у роботу регулювальника. Та й сьогодні багато водіїв невдоволені його роботою.

Основною проблемою автолюбителі називають короткий проміжок часу для розвороту і відсутність з'їздів, що у підсумку призводить до великого скупчення транспорту і заторів.

Череда ДТП на перехресті Чабани – Гатне

"Коли я їду у бік Одеси, то вклинююсь у крайню ліву смугу, де водії стоять на розворот і на поворот біля с. Чабани. Те ж саме відбувається у напрямку Києва", – розповів нам один із автолюбителів.

На думку місцевого жителя Гліба Лісовського, як би добре не була відрегульована робота світлофора, він не може виправити ситуацію на трасі з таким інтенсивним рухом.

"Світлофор – тимчасове рішення. Єдиний вихід – це будівництво дворівневих розв'язок. Тільки тоді припиняться смерті", – розповів він OBOZREVATEL.

ДТП на перехресті Чабани – Гатне Інформатор

Світлофор на перехресті Чабани – Гатне

Звернемо увагу, що на сьогодні розроблено та затверджено проєкт будівництва дворівневих естакад у с. Чабани (в декількох сотнях метрів від світлофорного комплексу у напрямку с. Віта Поштова) і біля Південного кладовища.

Служба автомобільних доріг у Київській області раніше повідомляла OBOZREVATEL, що будівництво розв'язок планується розпочати у 2019 році. Однак донині роботи не розпочаті.

Відповідь Служби автомобільних доріг у Київській області

Хвиля ДТП

Між тим аварії на "кривавому" перехресті тривають. Розповімо про деякі з них.

23 серпня водій легковика на швидкості проїздив перехрестя на "жовтий" у бік с. Гатне і зіткнувся з іншим авто.

Цього самого дня з інтервалом у дві хвилини на перехресті зіткнулися чотири легкових автомобілі. Жертв вдалося уникнути.

28 вересня трапилася жахлива ДТП за участю поліцейського авто. Машина правоохоронців з увімкненими маячками повертала на Гатне з боку Одеси, коли в неї на швидкості влетів легковик, що рухався з боку Києва.

ДТП з поліцейським авто Скріншот відео: Безпечна Київщина

Вже через дві години після цього ДТП на перехресті легковий автомобіль на швидкості зніс скутериста.

ДТП зі скутером Скріншот відео: Безпечна Київщина

Остання жорстка аварія з перекиданням трапилася 18 жовтня.

P.S. Інтенсивність руху по Одеській трасі біля населених пунктів: Чабани, Гатне, Іванковичі становить понад 40 тис. автомобілів на добу (дані Держагентства автомобільних доріг України). А тотальна забудова під Києвом щодня збільшує машинопотік. Тому подальше ігнорування "дорожньої проблеми" вже не вкладається в рамки здорового глузду.

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