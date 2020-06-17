Хотів зґвалтувати: в гуртожитку КПІ з ножем напали на дівчину

Кирило Лютий Кримінал 00:22, 18.06.2020 Оновлено: 00:36, 18.06.2020

У гуртожитку Київського політехнічного інституту №10 із ножем напали на дівчину.

Як пише "Київ оперативний" у Facebook, інцидент стався в середу, 17 червня.

"Молодий чоловік зайшов до гуртожитку КПІ №10 й увірвався до дівчини в кімнату. Там він приставив до її горла ніж. Кажуть, що хотів її зґвалтувати", – йдеться у повідомленні.

Очевидці встигли викликати поліцію, яка оперативно прибула на місце НП і затримала хлопця. Подробиці з'ясовуються.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні прокуратура завершила розслідування вбивства двох дівчат у Києві на Подолі на початку січня. Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення.

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