У гуртожитку Київського політехнічного інституту №10 із ножем напали на дівчину.

Як пише "Київ оперативний" у Facebook, інцидент стався в середу, 17 червня.

"Молодий чоловік зайшов до гуртожитку КПІ №10 й увірвався до дівчини в кімнату. Там він приставив до її горла ніж. Кажуть, що хотів її зґвалтувати", – йдеться у повідомленні.

Очевидці встигли викликати поліцію, яка оперативно прибула на місце НП і затримала хлопця. Подробиці з'ясовуються.

Хотів зґвалтувати: в гуртожитку КПІ з ножем напали на дівчину

Як писав OBOZREVATEL, напередодні прокуратура завершила розслідування вбивства двох дівчат у Києві на Подолі на початку січня. Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення.