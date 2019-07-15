Хотів померти: у Києві побили і пограбували туриста з Ірландії

У Києві турист з Ірландії три тижні жив на вулицях і просив їжу у перехожих після того, як його пограбували на залізничному вокзалі.

За цей час його кілька разів били, відмовили в допомозі в консульстві рідної країни і вигнали з лікарні, пише "Інформатор".

43-річний Баррі Кеннеді приїхав до Києва в подорож, а звідси планував поїхати в Одесу. На Центральному залізничному вокзалі з ним познайомилася жінка, яка вкрала у нього всі гроші, телефон та документи.

Кеннеді звертався в поліцію, але там допомоги йому не надали. У консульстві Ірландії повернути чоловіка додому теж відмовилися, і турист був змушений поневірятися по місту без можливості зв'язатися з родиною.

"За три тижні бродяжництва іноземця кілька разів сильно побили. Він звертався в лікарні, але звідти його буквально виганяли, вимагаючи грошей, яких у нього просто не було. Він зізнався, що від розпачу, безвиході і постійних відмов у допомозі, він хотів просто напитися і померти", – переказали бесіду з потерпілим журналісти.

Турист з Ірландії Інформатор

13 липня, перебуваючи в Маріїнському парку, він англійською попросив допомоги у двох перехожих дівчат. Вони знали іноземну мову і погодилися йому допомогти, купили їжі і викликали поліцію.

Чоловіка госпіталізували в лікарню, де діагностували різні травми, його стан оцінили як середньої тяжкості. Журналістам вдалося зв'язатися з сестрою Кеннеді, яка займеться відновленням документів і допоможе туристу повернутися додому.

Як писав OBOZREVATEL, в червні в Києві банда посеред вулиці пограбувала вагітну жінку. Вони витягли у неї з сумки зарядний пристрій.

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