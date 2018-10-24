Ходили по хатах і просили їсти: під Києвом іноземців ''взяли у полон''

Під Києвом у смт. Глеваха чоловік незаконно утримував 28 нелегалів із В'єтнаму. Про них стало відомо після того, як мігранти почали ходити по домівках місцевих мешканців і просити їсти.

Як повідомили у прес-службі поліції Київської області, усіх іноземців доставили у райвідділ, де надали їм допомогу і погодували.

"Серед ночі на спецлінію поліції Київщини почали телефонувати жителі смт. Глеваха. Люди розповіли, що селищем ходять іноземці та просять поїсти", — пояснили правоохоронці.

ГУ Національної поліції в Київській області

У прес-службі зазначили, що чоловіка, який незаконно утримував мігрантів, вдалося затримати.

ГУ Національної поліції в Київській області

Як писав OBOZREVATEL, у жовтні в Греції затримали українську яхту, на борту якої перебували 57 нелегальних мігрантів. Увесь екіпаж судна складався із українців.