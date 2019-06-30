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Чоловіка вбили: стало відомо про смертельну квартирну аферу під Києвом

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Голова громадської організіції "Печерська варта" Анатолій Остапенко розповів про квартирну аферу під Києвом, яка завершилася смертю 34-річного чоловіка.

На своїй сторінці в Facebook борець з аферистами розкрив подробиці трагічної історії.

За словами Остапенка, восени 2018 року власник квартири в місті Вишневе Київської області В'ячеслав Одинцов уклав договір позики його квартири і склав заповіт. І вже в кінці травня 2019 року чоловіка знайшли мертвим неподалік залізничної станції Боярка.

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Сам громадський діяч нібито спілкувався з жертвою напередодні і попереджав про наслідки.

"Восени минулого року я спілкувався з ним, В'ячеслав уклав з шахраями договір позики і заповіт. Я попереджав його про можливі наслідки, вказував на те, що він фактично потрапив в смертельну пастку, давав йому поради, але він вирішив, що "історії з вбивствами за квартири це не про нього", навіть навпаки переконував мене в порядності шахраїв і в автентичності їх намірів зайнятися з ним бізнесом. З місяць тому його знайшли вбитим поблизу залізничної станції Боярка. Люди іноді сліпі, наївна самовпевненість, а в цьому випадку-ще й відверта дурість, життя і так крихке, а в разі, коли ти опиняєшся в павутині шахраїв ціна йому гріш", – розповів Остапенко і продемонстрував двері квартири покійного власника.

Смертельна квартирна афера під Києвом

Смертельна квартирна афера під Києвом

Facebook Анатолій Остапенко

Смертельна квартирна афера під Києвом

Смертельна квартирна афера під Києвом

Facebook Анатолій Остапенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, шахраї в Україні запустили нові цинічні афери. Працюють вони дуже тонко. Так, що жертви навіть не підозрюють, як передають всі дані шахраям.

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УкраїнаКиїв
Теги
смертьафера
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