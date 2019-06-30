Чоловіка вбили: стало відомо про смертельну квартирну аферу під Києвом

Голова громадської організіції "Печерська варта" Анатолій Остапенко розповів про квартирну аферу під Києвом, яка завершилася смертю 34-річного чоловіка.

На своїй сторінці в Facebook борець з аферистами розкрив подробиці трагічної історії.

За словами Остапенка, восени 2018 року власник квартири в місті Вишневе Київської області В'ячеслав Одинцов уклав договір позики його квартири і склав заповіт. І вже в кінці травня 2019 року чоловіка знайшли мертвим неподалік залізничної станції Боярка.

Сам громадський діяч нібито спілкувався з жертвою напередодні і попереджав про наслідки.

"Восени минулого року я спілкувався з ним, В'ячеслав уклав з шахраями договір позики і заповіт. Я попереджав його про можливі наслідки, вказував на те, що він фактично потрапив в смертельну пастку, давав йому поради, але він вирішив, що "історії з вбивствами за квартири це не про нього", навіть навпаки переконував мене в порядності шахраїв і в автентичності їх намірів зайнятися з ним бізнесом. З місяць тому його знайшли вбитим поблизу залізничної станції Боярка. Люди іноді сліпі, наївна самовпевненість, а в цьому випадку-ще й відверта дурість, життя і так крихке, а в разі, коли ти опиняєшся в павутині шахраїв – ціна йому гріш", – розповів Остапенко і продемонстрував двері квартири покійного власника.

Смертельна квартирна афера під Києвом Facebook Анатолій Остапенко

Смертельна квартирна афера під Києвом Facebook Анатолій Остапенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, шахраї в Україні запустили нові цинічні афери. Працюють вони дуже тонко. Так, що жертви навіть не підозрюють, як передають всі дані шахраям.

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