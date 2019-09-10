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10 вересня • оновлено в 22:38
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Хлопчик не дихав: у Києві забили на сполох через таємничу загибель школяра

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У Києві поліція розслідує смерть 9-річного хлопчика. Дитина перебувала у квартирі, у якій відчувався запах газу.

Трагедія трапилася 9 вересня в одному з будинків на бульварі Дружби Народів у Печерському районі. Про це OBOZREVATEL дізнався із власних джерел.

У поліції нашим журналістам цей випадок підтвердили, уточнивши, що за попередньою інформацією, школяр отруївся газом.

"Про те, яким чином газ потрапив у квартиру, поки невідомо", – зазначили у відомстві.

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Ілюстрація

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві вантажівка збила 10-річного хлопчика, коли той переходив дорогу по пішохідному переходу.

Школяр дивом залишився живий, при цьому отримав важкі травми

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Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
кримінал Національна поліція України діти
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