Хлопчик не дихав: у Києві забили на сполох через таємничу загибель школяра

У Києві поліція розслідує смерть 9-річного хлопчика. Дитина перебувала у квартирі, у якій відчувався запах газу.

Трагедія трапилася 9 вересня в одному з будинків на бульварі Дружби Народів у Печерському районі. Про це OBOZREVATEL дізнався із власних джерел.

У поліції нашим журналістам цей випадок підтвердили, уточнивши, що за попередньою інформацією, школяр отруївся газом.

"Про те, яким чином газ потрапив у квартиру, поки невідомо", – зазначили у відомстві.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві вантажівка збила 10-річного хлопчика, коли той переходив дорогу по пішохідному переходу.

Школяр дивом залишився живий, при цьому отримав важкі травми

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