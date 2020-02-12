"Хай люди забирають!" У Києві дівчина підступно помстилася колишньому хлопцю. Фото

У мережі з'явилася незвична історія про те, як у Києві, на вулиці Інститутській, дівчина викидала з вікна будинку речі хлопця, який кинув її напередодні.

Про інцидент написала журналістка та мешканка міста Катерина Зіновієва на своїй сторінці у Facebook. Вона жартома дала пораду хлопцям, які кинули своїх дівчат перед Днем святого Валентина, 14 лютого, – впевнитися, чи забрали вони у своїх колишніх "половинок" ключі (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Очевидиця опублікувала діалог, який відбувся між головною героїнею історії та правоохоронцями.

У Києві дівчина підступно помстилася колишньому хлопцю Facebook/Катерина Зіновієва

"– Так, а на якій підставі ви мене затримуєте? – питає заплакана, але щаслива білявка у поліції. – Забруднення міста Києва, – відповідають хлопці в формі. – Так, а що? Він мене кинув – я кинула його речі. Хай добрі люди розбирають, – вже ширше посміхається білявка".

За словами журналістки, у руках дівчини ще був ноутбук, який, та, ймовірно, пожаліла. Інша ж "доля" була у камери хлопця.

У Києві дівчина підступно помстилася колишньому хлопцю Facebook/Володимир Бондаренко

У Києві дівчина підступно помстилася колишньому хлопцю Facebook/Володимир Бондаренко

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська актриса та співачка Кріссі Чемберс приголомшила шанувальників резонансною заяву про заміжжя з дівчиною. Так вона помстилася колишньому.

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