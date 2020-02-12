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12 лютого • оновлено в 16:12
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/ Кримінал

"Хай люди забирають!" У Києві дівчина підступно помстилася колишньому хлопцю. Фото

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У мережі з'явилася незвична історія про те, як у Києві, на вулиці Інститутській, дівчина викидала з вікна будинку речі хлопця, який кинув її напередодні.

Про інцидент написала журналістка та мешканка міста Катерина Зіновієва на своїй сторінці у Facebook. Вона жартома дала пораду хлопцям, які кинули своїх дівчат перед Днем святого Валентина, 14 лютого, – впевнитися, чи забрали вони у своїх колишніх "половинок" ключі (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Очевидиця опублікувала діалог, який відбувся між головною героїнею історії та правоохоронцями.

У Києві дівчина підступно помстилася колишньому хлопцю

У Києві дівчина підступно помстилася колишньому хлопцю

Facebook/Катерина Зіновієва

"– Так, а на якій підставі ви мене затримуєте? – питає заплакана, але щаслива білявка у поліції. – Забруднення міста Києва, – відповідають хлопці в формі. – Так, а що? Він мене кинув – я кинула його речі. Хай добрі люди розбирають, – вже ширше посміхається білявка".

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За словами журналістки, у руках дівчини ще був ноутбук, який, та, ймовірно, пожаліла. Інша ж "доля" була у камери хлопця.

У Києві дівчина підступно помстилася колишньому хлопцю

У Києві дівчина підступно помстилася колишньому хлопцю

Facebook/Володимир Бондаренко

У Києві дівчина підступно помстилася колишньому хлопцю

У Києві дівчина підступно помстилася колишньому хлопцю

Facebook/Володимир Бондаренко

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська актриса та співачка Кріссі Чемберс приголомшила шанувальників резонансною заяву про заміжжя з дівчиною. Так вона помстилася колишньому.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Комментарии на сайте не модерированы
Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
А,я не знал что ,любовь бывает жестокой...
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