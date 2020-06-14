Першого заступника голови податкової Києва за хабар у $6 млн відсторонили від обов'язків
Затриманого при передачі хабаря в $6 млн першого замначальника ГУ Державної податкової служби Києва Миколу Ільяшенка відсторонили від виконання обов'язків.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці ДПС. Таке рішення щодо Ільяшенка діє на час проведення дисциплінарного провадження.
Пресслужба зазначила, що дисциплінарне провадження за фактом порушення присяги держслужбовцем 13 червня відкрив голова Державної податкової служби України Олексій Любченко.
"З метою встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню Миколою Ільяшенком корупційного правопорушення, призначено тематичну перевірку Головного управління ДПС у Києві", – сказано в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
НАБУ 12 червня затримало кількох людей, зокрема першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби Києва Миколу Ілляшенка, під час передачі хабара в розмірі $6 млн.
За інформацією журналіста Юрія Бутусова, серед затриманих також директор із правових питань компанії Злочевського Burisma Андрій Кіча.
У НАБУ і САП заявили, що до закриття справи проти Злочевського можуть бути причетні працівники Офісу генерального прокурора.
Офіс генпрокурора почав службове розслідування щодо свого працівника.