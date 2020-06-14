Затриманого при передачі хабаря в $6 млн першого замначальника ГУ Державної податкової служби Києва Миколу Ільяшенка відсторонили від виконання обов'язків.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці ДПС. Таке рішення щодо Ільяшенка діє на час проведення дисциплінарного провадження.

Пресслужба зазначила, що дисциплінарне провадження за фактом порушення присяги держслужбовцем 13 червня відкрив голова Державної податкової служби України Олексій Любченко.

"З метою встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню Миколою Ільяшенком корупційного правопорушення, призначено тематичну перевірку Головного управління ДПС у Києві", – сказано в повідомленні.

Першого заступника голови податкової Києва за хабар у $6 млн відсторонили від обов'язків

Як повідомляв OBOZREVATEL: