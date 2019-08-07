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Хабар за інвалідність: спливли подробиці скандалу з бійцем ВСУ

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У Києві суд вже півроку не може розпочати розгляд справи щодо лікарів, обвинувачуваних у вимаганні хабара у бійця Збройних сил України.

Так, медики Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони і Медико-соціальної експертної комісії № 1 у Києві намагалися отримати 1,5 тис. дол. від бійця 90-го батальйону 81-ї бригади Петра Олексюка з позивним "Тигр". Про це повідомляє "Судовий репортер".

Боєць підірвався у Докучаєвську на російській міні, пережив 25 операцій і втратив частину стопи.

Хабар за інвалідність: спливли подробиці скандалу з бійцем ВСУ

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Обвинувальний акт щодо двох лікарів надійшов до Печерського районного суду ще 29 березня 2019. 10 квітня суддя Смик прийняла рішення призначити підготовче засідання на 7 серпня. В цей же день адвокат одного з обвинувачених попросив відкласти засідання, оскільки підписав договір зі своїм клієнтом лише напередодні.

У результаті суддя призначила наступну дату засідання на 4 грудня, тобто через чотири місяці. А 5 грудня виповниться рівно рік, як лікарів затримали після передачі їм грошей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 серпня на Донбасі загинули чотири українських військовослужбовців – їх позиції були обстріляні незважаючи на перемир'я.

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Теми
Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
кримінал ООС ЗСУ
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