Хабар у пів мільйона: у Києві затримали керівника держпідприємства

У Києві 20 лютого під час отримання хабара у 550 тисяч гривень спіймали директора державного підприємства, підпорядкованого Державній регуляторній службі України.

Про це написала пресслужба ДБР на своєму сайті. За місцем роботи та проживання затриманого розпочалися обшуки (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, 20 лютого 2020 року затримали директора державного підприємства під час одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України)", – йдеться у повідомленні.

У Києві затримали керівника держпідприємства

Попередньо, керівник держпідприємства вимагав та одержав від директора товариства хабар у 550 тисяч гривень. За це він пообіцяв не робити перешкод діяльності товариства та продовжити договір на охорону території держпідприємства.

Найближчим часом буде вирішено питання щодо повідомлення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу. У разі доведення вини чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

У Києві на хабарництві затримали керівника держпідприємства

У Києві на хабарництві затримали керівника держпідприємства

У Києві на хабарництві затримали керівника держпідприємства

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Фастові затримали слідчого Нацполіції одного з райвідділів Київщини, який вимагав хабар у 10 тисяч гривень. Йому вже оголосили про підозру в корупційному правопорушенні.

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