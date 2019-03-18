Гуляв із закривавленими ножами: у Києві затримали ймовірного вбивцю

У Святошинському районі Києва 18 березня патрульні зупинили чоловіка з двома закривавленими ножами. Він зізнався, що скоїв убивство, але не зміг пояснити, де це трапилося.
Правоохоронці помітили його на вул. Симиренка і вирішили перевірити його місце проживання. Саме там і був знайдений убитий, пише "Інформатор".
"Прибувши на адресу, в під'їзді між 5 і 6 поверхами будинку на вулиці Булгакова правоохоронці знайшли закривавлене тіло чоловіка без ознак життя. Він лежав на сходовому прогоні", — зазначили у ЗМІ.
Місце вбивства і затримання
Google-карти
За словами поліції, чоловік перебував у адекватному стані, хоч і не міг пояснити обставини злочину.
Як писав OBOZREVATEL, у Києві 1 лютого неподалік від метро "Лук'янівська" виявили труп чоловіка із закривавленими грудьми. Тіло лежало посеред вулиці.
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