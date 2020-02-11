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11 лютого • оновлено в 22:36
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Гучна ДТП із сестрою Ноздровської: вбивцю таємно амністували

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Водія, якого засудили за смертельну ДТП із сестрою по-звірячому вбитої правозахисниці Ірини Ноздровської, випустили на волю.

Про це 11 лютого на засіданні Шевченківського районного суду у Києві повідомив адвокат засудженого Дмитра Россошанського – Олексій Цибенко, передає кореспондент OBOZREVATEL.

"Був застосований Закон України "Про амністію у 2016 році". Так, він (Дмитро – Авт.) зараз перебуває на волі разом зі своєю сім'єю", – розповів Цибенко. Він також додав, що Дмитра Россошанського звільнили ще 29 січня 2020 р.

Зліва – адвокат Олексій Цибенко на засіданні Шевченківського районного суду 11 лютого Справа батько Дмитра Россошанського – Юрій, підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської

Зліва – адвокат Олексій Цибенко на засіданні Шевченківського районного суду 11 лютого

Справа батько Дмитра Россошанського – Юрій, підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської

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Новина про звільнення Росошанського-молодшого стала повною несподіванкою для батьків загиблої в ДТП Світлани Сапатинської.

"Як його могли випустити, коли є рішення суду, що він не підлягає амністії?!" – емоційно заявив OBOZREVATEL батько Світлани Сергій Дуняк.

Дмитро Россошанський

Дмитро Россошанський

Відзначимо, що Київський апеляційний суд 8 липня 2019 р. відмовився амністувати Россошанського-молодшого. Чому ж засуджений все-таки вийшов?

Представник потерпілих Андрій Руденко висловив OBOZREVATEL свою точку зору.

"На стадії розгляду справи по суті, обставин, які б вказували на те, що Дмитро Россошанський може бути амністований, суд не знайшов. Але на стадії виконання покарання могли з'явитися причини, які дали йому таку можливість", – розповів він.

Зліва – Ірина Ноздровська. Праворуч – Світлана Сапатинська. Дві сестри були вбиті з різницею в два роки

Зліва – Ірина Ноздровська. Праворуч – Світлана Сапатинська. Дві сестри були вбиті з різницею в два роки

Батько Світлани Сергій Дуняк з онукою Анастасією Ноздровською

Батько Світлани Сергій Дуняк з онукою Анастасією Ноздровською

За словами Руденка, ухвалити рішення про амністію міг суд, який розташований у районі, де й колонія, в якій відбував покарання Россошанський-молодший.

Відзначимо, що перша спроба амністувати водія була зроблена ще в грудні 2017 році – через два роки після смертельної ДТП. Але тоді сестра Світлани – Ірина Ноздровська – змогла домогтися, щоб справу передали на розгляд до суду першої інстанції.

Через кілька днів Ірину вбили. Підозрюють батька Дмитра – Юрія Россошанського, щодо якого сьогодні тривають суди.

Світлана Сапатинська з дитиною

Світлана Сапатинська з дитиною

Другий раз Дмитро Россошанський міг вийти на волю в жовтні 2018 року. Тоді стороною обвинувачення не були надані докази того, що він скоїв ДТП в стані наркотичного або алкогольного сп'яніння. Ці факти були обтяжливими. Проте Обухівський районний суд засудив чоловіка на сім років. А в липні 2019-го Апеляційний суд Київської області залишив вирок у силі.

Додамо, що на засіданні Шевченківського районного суду Россошанський-старший заявив, що не убивав Ірину Ноздровську. За його словами, він взяв провину на себе, оскільки боявся за сина, який був під вартою.

"Мені запропонували взяти вбивство на себе, і сина звільнять протягом одного – двох місяців", – заявив Юрій. Він додав, що особисто йому обіцяли два роки позбавлення волі, можливо, умовно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ДТП, в якій загинула Світлана Сапатинська, трапилась у вересні 2015 року в с. Демидів Київської області. Тоді Дмитро Россошанський на Daewoo збив Світлану, коли вона йшла узбіччям. З 2016-го чоловік перебував під вартою.

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Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Новини Києва та Київської області Вбивство Ірини Ноздровської Кримінал Ексклюзив
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП кримінал вбивство
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