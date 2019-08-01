Громив авто сокирою: на Київщині п'яний чоловік напав на поліцію

У Київській області у м. Бровари п'яний чоловік із сокирою в руках погрожував сусідам і трощив авто. Після цього він із ножем кинувся на патруль поліції.

Щоб затримати його, правоохоронцям довелося стріляти з табельної зброї в повітря, повідомили в пресслужбі поліції Києва (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Чоловік, добре хильнувши оковитої, спочатку палицею стукав по огорожі сусідам. Потім, коли йому зробили зауваження, він взяв до рук сокиру і пошкодив припарковані на вулиці автомобілі. Коли прибув наряд поліції, дебошир "зустрів" їх уже із ножем у руках", – уточнили правоохоронці.

Сокира Поліція в Київській області

Вони вилучили у нього сокиру і ніж. Відкрито кримінальне провадження за статтею за хуліганство і погрози або насильство щодо співробітника поліції.

Ніж Поліція в Київській області

Як писав OBOZREVATEL, у травні в Києві п'яний водій автомобіля, якого зупинили поліцейські, напав на правоохоронців із ножем і поранив одного з них.

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