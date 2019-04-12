Гранати, гвинтівки і майже 3000 куль: у Києві виявили арсенал зброї з ООС

У Києві чоловік переправляв і продавав зброю, незаконно вивезену із зони Операції Об'єднаних сил.

У квартирі підозрюваного знайшли цілий арсенал — гвинтівки, три корпуси гранати Ф-1 із запалами, протитанкову гранату і 2786 патронів. Також у нього вилучили речовини, схожі на метамфетамін, уточнили у прес-службі поліції Києва.

Зброя ООС Поліція Києва

Зброя ООС Поліція Києва

"Чоловіка затримали, ним виявився 30-річний киянин, який раніше до поля зору правоохоронців не потрапляв", — уточнили у поліції.

Зброя ООС Поліція Києва

Зброя ООС Поліція Києва

Поліція Києва

Йому закидають незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами і зберігання та збут наркотичних засобів.

Як писав OBOZREVATEL, у червні 2018 року у Києві поліція затримала молодика з цілим арсеналом зброї. Він ходив по вулицях із гаслом "Кримнаш".

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