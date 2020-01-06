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6 січня • оновлено в 10:14
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Грабіж та насильство: спливли моторошні подробиці про підозрюваного у вбивстві дівчат в Києві

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Підозрюваний у вбивстві двох дівчаток у Києві Сергій Ксьондзік перебував під слідством за вчинення грабежу з насильством.

Як повідомляє TK Media, кримінальне провадження розглядалося Шевченківським районним судом Львова.

Так, Ксьондзіку суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на строк 60 днів – з 24 вересня 2018 року до 22 листопада 2018 року включно. Пізніше йому продовжили арешт до 21 липня, але після його термін арешту закінчився і обвинуваченого випустили з-під варти. Більше прокуратура не клопотала про обрання ніякого запобіжного заходу. У жовтні 2019 року він звернувся з клопотанням про призначення йому безкоштовного адвоката.

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Також відомо, що в травні 2018 року Ксьондзік судився з дружиною з приводу розлучення. Чоловік не хотів розлучатися, і жінка звернулася в суд, та її позов задовольнили. На 6 лютого 2020 року у Ксьондзіка було призначено засідання в Шевченківському районному суді міста Львова щодо позбавлення батьківських прав (номер справи: 466/159/19).

Крім того, у Ксьондзіка були борги перед банком. 20 березня 2019 року Ковельський міськрайонний суд Волинської області стягнув з нього 62233 грн заборгованості, а також 1762 грн судових витрат.

У 2018 році Ксьондзік притягувався до адміністративної відповідальності за водіння в нетверезому вигляді.

Також відомо, що в день зникнення дівчат – 2 січня 2020 року – підозрюваний змінив номер в ФОП.

Сергій Ксьондзік

Сергій Ксьондзік

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Подільському районі Києва місцева жителька виявила два трупи в квартирі, яку здавала орендарям на Новий рік.

Пізніше з'явилися моторошні подробиці і фото тел дівчат, яких вбили в орендованій квартирі.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
вбивство
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