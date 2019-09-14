Гнався до під'їзду: в Києві іноземець по-звірячому зарізав дівчину

У Києві в п'ятницю, 13 вересня, в під'їзді одного з житлових будинків чоловік-іноземець убив свою колишню дружину.

Злочин стався близько 19:00 на вулиці Кирило-Мефодіївській, 7, передає "Інформатор" (щоб подивитися відео з місця інциденту, поскрольте новину вниз).

Дівчині було 23 роки, від отриманих травм вона померла до приїзду "швидкої". Зловмисник із місця вбивства зник, його розшукує поліція.

Фото з місця злочину Інформатор

За словами бабусі загиблої, дівчина кілька років зустрічалася, а згодом і розписалася з азербайджанцем. Вона була з ним у шлюбі півроку, після чого пара вирішила розлучитися, більше за ініціативою дружини. Чоловік був проти й почав переслідувати її. Крім того, коли вони були у стосунках, дівчину не один раз бачили із синцями.

Увечері 13 вересня жертва поверталася додому, де проживала з батьками. За словами сусідів, коли вона підбігала до під'їзду, за нею гнався чоловік, вони кричали. Спочатку він просто розмахував ножем, а дівчина намагалася сховатися від ударів сумкою, а потім чоловік вдарив її в груди і вона впала.

На крики вибігли сусіди та сім'я загиблої, але зловмисник втік у невідомому напрямку.

Фото з місця злочину Інформатор

Фото з місця злочину Інформатор

Фото з місця злочину Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно на північному заході Москви (Росія) чоловік застрелив свою дружину з пістолета ТТ, а після цього викликав "швидку" на місце злочину. 39-річна жінка померла до приїзду медиків.

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