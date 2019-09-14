Головна Новини
14 вересня • оновлено в 18:13
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Гнався до під'їзду: в Києві іноземець по-звірячому зарізав дівчину

5.7т Читати матеріал російською

У Києві в п'ятницю, 13 вересня, в під'їзді одного з житлових будинків чоловік-іноземець убив свою колишню дружину.

Злочин стався близько 19:00 на вулиці Кирило-Мефодіївській, 7, передає "Інформатор" (щоб подивитися відео з місця інциденту, поскрольте новину вниз).

Дівчині було 23 роки, від отриманих травм вона померла до приїзду "швидкої". Зловмисник із місця вбивства зник, його розшукує поліція.

Новини
Довго мучився: в Харкові мати вбила дитину телефоном

Фото з місця злочину

Фото з місця злочину

Інформатор

За словами бабусі загиблої, дівчина кілька років зустрічалася, а згодом і розписалася з азербайджанцем. Вона була з ним у шлюбі півроку, після чого пара вирішила розлучитися, більше за ініціативою дружини. Чоловік був проти й почав переслідувати її. Крім того, коли вони були у стосунках, дівчину не один раз бачили із синцями.

Увечері 13 вересня жертва поверталася додому, де проживала з батьками. За словами сусідів, коли вона підбігала до під'їзду, за нею гнався чоловік, вони кричали. Спочатку він просто розмахував ножем, а дівчина намагалася сховатися від ударів сумкою, а потім чоловік вдарив її в груди і вона впала.

На крики вибігли сусіди та сім'я загиблої, але зловмисник втік у невідомому напрямку.

Фото з місця злочину

Фото з місця злочину

Інформатор

Фото з місця злочину

Фото з місця злочину

Інформатор

Фото з місця злочину

Фото з місця злочину

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно на північному заході Москви (Росія) чоловік застрелив свою дружину з пістолета ТТ, а після цього викликав "швидку" на місце злочину. 39-річна жінка померла до приїзду медиків.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини Києва та Київської області Кримінал Вбивство в Києві
Місце
Україна Київ
Теги
вбивство Національна поліція України фотографии видео
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
26
1
Смішно
2
Цікаво
26
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
нехyu бл@довать с инородцами.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки

ads pixel