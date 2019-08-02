Главі Окружного адміністративного суду Києва вручили підозри у злочинах

Главі Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку 2 серпня вручили підозри у можливих злочинах.

Йому інкримінують, зокрема, перевищення повноважень, пише "Українська правда" з посиланням на дані Генпрокуратури.

Правоохоронці підозрюють главу ОАСК у тиску на Вищу кваліфікаційну комісію суддів, у якій Вовк мав проходити професійне тестування. Також його вважають причетним до шахрайства, недбалості, незаконного перешкоджання мітингам під час Євромайдану, винесення умисно неправосудних рішень, пропозиції або надання хабара.

Крім нього, за повістками до ГПУ прийшли судді Іван Шепітко, Іван Погрібніченко та Євген Аблов. Їм підозри ще не вручили.

Павло Вовк

26 липня Національні антикорупційне бюро України провело у будівлі ОАСК обшуки у межах справи про можливі кримінальні порушення глави суду і його суддів.

В ході слідчих дій задокументували ознаки злочинів, які несуть загрозу національній безпеці, зокрема вплив на Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

Він розробив цілу схему ухилення від іспиту: подавав позови на членів ВККС, щоб штучно створити конфлікт інтересів, а також виносив рішення про усунення суддів і призначення лояльніших до нього.

Як писав OBOZREVATEL, 30 липня Генеральна прокуратура України викликала чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва для вручення підозр.

Напередодні журналіст звинуватив українську владу в тому, що вона фактично не помічає скандал довкола Вовка, який раніше визнавав націоналізацію ПриватБанку незаконною, блокував роботу НАБУ, намагався зірвати судову реформу і заблокувати роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

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