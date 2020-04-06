Ганяла п'яною 200 км/год: у Києві поліція спіймала "горе-водійку". Відео 18+

У Києві спіймали молоду водійку, яка не зупиняла машину на вимогу поліцейських і перебувала у стані алкогольного сп'яніння.

Її звуть Ганна Краснова. Про це написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

"Вона киянка, любить танцювати, випивати, а потім їздити на "Мерседесі", зареєстрованому на її маму, зі швидкістю 200 кілометрів на годину, створюючи загрозу життю інших водіїв та пішоходів. Аня любить красуватися тим, як вона їздить з величезною швидкістю, і регулярно публікує відео про це в своїх соціальних мережах", – зазначив він.

У Києві поліція спіймала "горе-водійку"

За словами Геращенко, в ніч з 2 на 3 квітня автомобіль жінки не зупинився на вимогу патрульних. Але вже після короткого переслідування вулицями Києва, поліцейські змусили її припаркувати машину.

Виявилося, що водійка була п'яною. За фактом було складено адміністративний протокол за статтею 130 КУпАП (водіння в стані алкогольного сп'яніння), яка передбачає штраф у розмірі 10 200 гривень та позбавлення прав строком на один рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом 27 березня трапилася жахлива ДТП за участю мотоцикла, в результаті якої загинули і водій, і пасажирка.

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