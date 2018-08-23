"Футболка розплавилася": у Києві з кислотою напали на догхантера Святогора

У Києві 23 серпня невідомі плеснули кислотою в догхантера Олексія Святогора.

"Сьогодні о 14-00 в Шевченківському районному суді міста Києва слухалася заява судді Щебуняєвої про відвід (самовідвід) у зв'язку з участю її в справі в моєму звинуваченні. Після засідання я йду такий додому, і тут на мене ззаду скачуть молоді "пасівісти" в коротких штанцях і ллють рідину невідомого походження, яка потрапила на футболку, і яка (футболка) розплавилася (дуже хімічно агресивне середовище)", - написав він у Facebook.

Він додав, що не постраждав, тому що "удар" на себе прийняла футболка. Він пояснив, що це сталося біля бювету, в якому догхантер одразу змив рідину.

"Вдалося на мобільний відобразити молодого п**а, який вилив на мене рідину, при чому цей молодий гамадрил особливо й не ховався. Поруч із ним було ще троє (можу теж впізнати), але вони були начебто "повз". Просто йшли. Але всі четверо сиділи в залі судових засідань поруч і щось підгавкували судді", - написав догхантер.

За його словами, молодого хлопця він упізнав, як нападника, який накинувся на нього 3 березня 2016 року за будинком із битою. Святогор запевняє, що хлопець кричав: "я тебе вб'ю".

"Інші були дуже схожі на його спільників. І потім я бачив біля свого будинку якраз перед вибухом гранати. Він "пас" мене, тобто, був прямим спільником", - додав він.

Нагадаємо, що 8 червня активісти спіймали Святогора і відвезли в поліцію. Однак, через кілька годин його відпустили. Пізніше догхантера оголосили в розшук. У базі МВС його кваліфікували як особу, що переховується від органів досудового слідства.

11 червня Шевченківський районний суд Києва заарештував Святогора на два місяці без права застави. 26 червня Апеляційний суд змінив запобіжний захід. 5 липня Шевченківський районний суд Києва продовжив йому запобіжний захід на два місяці домашнього арешту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 липня Святогора помітили в одному з супермаркетів Києва.