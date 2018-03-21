Фура склалася навпіл: у Києві сталася масштабна ДТП

У Києві біля станції метро "Видубичі" фура вилетіла з дороги і врізалася у рекламну конструкцію.

ДТП сталася у ніч на 21 березня на Набережному шосе в напрямку Подолу. Відео з місця аварії опубліковано на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.

У результаті ДТП вантажівка склався навпіл, у автомобіля пробитий бензобак.

"Солярка випливає прямо в каналізацію. Кабіну скрутило. Ніхто не постраждав. У водія забій", - розповідає автор відео.

ДТП у Києві Facebook/Київ Оперативний

ДТП у Києві Facebook/Київ Оперативний

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