"Фронт проходить і в столиці": у вибуху авто розвідника в Києві знайшли "російський слід"

Власником підірваного автомобіля в Києві виявився український розвідник-офіцер, який брав участь в Операції об'єднаних сил.

Потерпілий підривник є громадянином однієї з країн Середньої Азії, написав журналіст і редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

"Диверсант зробив спробу встановити саморобну міну під авто, проте її вибух стався передчасно. Український офіцер не постраждав", – написав Бутусов.

Вибух у Києві

Постраждалий чоловік перебуває в лікарні під охороною. Передбачається, що він діяв у складі угруповання.

Вибух у Києві

Вибух у Києві

"Це не перший випадок підриву автомобіля в Києві, вчиненого невідомими диверсантами. Можливо, якщо диверсанта вдасться розговорити, він проллє світло на інші підриви і терористичні акти, які трапилися в Києві за останні роки", – написав журналіст.

Бутусов також зазначив, що замах може бути частиною війни з Росією.

"Фронт проходить навіть тут, у столиці", – підсумував Бутусов.

Як писав OBOZREVATEL, вибух прогримів на парковці гіпермаркету "Ашан". Потерпілому чоловікові частково відірвало руку.

Радник глави СБУ Ярослав Антоняк на своїй сторінці у Facebook уточнив, що потерпілий чоловік може бути підривником, а вибух – замахом на українського розвідника.

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