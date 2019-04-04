|Кияни
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

"Фронт проходить і в столиці": у вибуху авто розвідника в Києві знайшли "російський слід"

1.8тЧитати матеріал російською

Власником підірваного автомобіля в Києві виявився український розвідник-офіцер, який брав участь в Операції об'єднаних сил.

Потерпілий підривник є громадянином однієї з країн Середньої Азії, написав журналіст і редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

"Диверсант зробив спробу встановити саморобну міну під авто, проте її вибух стався передчасно. Український офіцер не постраждав", – написав Бутусов.

Вибух у Києві

Вибух у Києві

Новини
Вибух у Києві: розкрилися нові подробиці НП

Постраждалий чоловік перебуває в лікарні під охороною. Передбачається, що він діяв у складі угруповання.

Вибух у Києві

Вибух у Києві

Вибух у Києві

Вибух у Києві

"Це не перший випадок підриву автомобіля в Києві, вчиненого невідомими диверсантами. Можливо, якщо диверсанта вдасться розговорити, він проллє світло на інші підриви і терористичні акти, які трапилися в Києві за останні роки", – написав журналіст.

Бутусов також зазначив, що замах може бути частиною війни з Росією.

"Фронт проходить навіть тут, у столиці", – підсумував Бутусов.

Як писав OBOZREVATEL, вибух прогримів на парковці гіпермаркету "Ашан". Потерпілому чоловікові частково відірвало руку.

Радник глави СБУ Ярослав Антоняк на своїй сторінці у Facebook уточнив, що потерпілий чоловік може бути підривником, а вибух – замахом на українського розвідника.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
3
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Юг Руси
Юг Руси
"........ совершенного неизвестными диверсантами." - Типа, бывают известные диверсанты? Ходят по городу с табличкой - " Я диверсант такой-то такой-то" 😆
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Юг Руси
Юг Руси
А какого размера след? 47-го? А куда уходит след? До границы РФ?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки